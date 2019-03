Spazio: la sonda giapponese Hayabusa2 trova acqua sull’asteroide Ryugu (2)

- La sonda spaziale giapponese Hayabusa2 ha toccato con successo la superficie dell’asteroide Ryugu, a 340 milioni di chilometri dalla terra, alla fine del mese di febbraio, come comunicato l’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale giapponese (Jaxa). L’arrivo all’asteroide ha segnato l’inizio della prossima fase nella missione dell’Hayabusa. La sonda giapponese è progettata per effettuare una piccola perforazione sulla superficie dell’asteroide, da cui raccogliere campioni destinati allo studio. Gli scienziati ritengono che l’asteroide Ryugu contenga sostanze organiche e acqua in grado di fornire informazioni sulla storia del sistema solare. Per evitare l’impatto con alcune formazioni rocciose, gli scienziati di Jaxa hanno dovuto scegliere una superficie di atterraggio di appena sei metri di diametro, contro quella di circa 100 metri inizialmente pianificata. Hayabusa 2 era giunto nelle vicinanze dell’asteroide lo scorso giugno, dopo un viaggio di 3,2 miliardi di chilometri su un’orbita ellittica attorno al sole, durato circa tre anni. La sonda dovrebbe rientrare nella Terra alla fine del 2020, dopo una serie di altre prospezioni sulla superficie del meteorite. (Git)