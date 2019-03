Imprese: Nissan, comitato esperti presenta proposte per potenziare la governance (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Nissan Motor ha scelto come direttore il neonominato presidente di Renault, Jean-Dominique Senard. L’azienda giapponese lo ha annunciato tramite una nota la scorsa settimana, precisando che il consiglio ha anche stabilito la convocazione di una assemblea straordinaria degli azionisti il prossimo 8 aprile, per rimuovere l’ex presidente Carlos Ghosn. La nota aziendale non precisa se sia sul tavolo anche l’ipotesi di una nomina di Senard a presidente di Nissan. L’assemblea del prossimo aprile dovrebbe decretare anche l’espulsione dell’ex direttore rappresentativo Greg Kelly, accusato di aver partecipato agli illeciti finanziari di Ghosn. (segue) (Git)