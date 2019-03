Imprese: Nissan, comitato esperti presenta proposte per potenziare la governance (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor Co. Ha abbassato le previsioni di utile per l’anno fiscale che si concluderà il prossimo aprile, segnato dallo scandalo del management e dall’arresto dell’ex presidente Carlos Ghosn. Tra ottobre e dicembre dello scorso anni Nissan ha conseguito un utile di 70,4 miliardi di yen (637 milioni di dollari), in calo rispetto ai 301,6 miliardi dell’anno precedente. Il fatturato trimestrale è invece aumentato del 6 per cento, a 3.050 miliardi di yen (27,5 milioni di dollari). Il calo dell’utile trimestrale è stato causato principalmente dall’assenza della spinta ricevuta a fine 2017, quando negli Usa è entrata in vigore la riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump. Nissan ha rivisto la previsione di utile per l’anno fiscale corrente da 500 a 410 miliardi di yen (3,7 miliardi di dollari), citando il rallentamento delle vendite in Cina e Stati Uniti. (Git)