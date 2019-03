Cambogia: nuova stretta a espressione online nonostante minacce di ripercussioni dell’Ue

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, sta promuovendo l’adozione di due nuove leggi che imporrebbero nuovi limiti alla libertà di espressione online. L’iniziativa del premier cambogiano rischia di aggravare la crisi diplomatica in atto tra Phnom Penh e l’Unione europea, proprio mentre quest’ultima si appresta a decidere se rimuovere la Cambogia dalla lista dei beneficiari dell’accesso privilegiato al mercato europeo. All’inizio di questo mese, Hun Sen ha sollecitato i ministri del suo governo a valutare nuove misure legislative contro la “falsa informazione” (“fake news”) online, e ad accelerare la definizione della nuova legislazione in materia di crimini informatici, proposta per la prima volta dal premier nel 2012. I due provvedimenti rischiano di peggiorare ulteriormente le relazioni del governo cambogiano con Stati Uniti e Ue, che sin dallo scorso anno hanno minacciato e in parte attuato misure sanzionatorie in risposta alla rapida restrizione dei margini di esercizio della democrazia in quel paese asiatico. (segue) (Fim)