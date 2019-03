Cambogia: nuova stretta a espressione online nonostante minacce di ripercussioni dell’Ue (2)

- La Cambogia si trova sull’orlo di una crisi economica, di fronte alla prospettiva di perdere il libero accesso delle proprie merci al Regno Unito, a seguito della Brexit, e all’Ue più in generale, per effetto delle sanzioni valutate da Bruxelles in risposta alle violazioni dei diritti civili in quel paese. Phnom Penh potrebbe avvertire i primi danni economici consistenti la prossima estate, nel caso venga meno il trattamento tariffario previdenziale concessole da Londra. Negli scorsi anni il regime Eba (“Everything but arms”) concesso dall’Ue alla Cambogia ha contribuito al dinamismo economico di quel paese del Sud-est Asiatico, ma la Brexit, in programma alla fine di marzo, potrebbe revocare il libero accesso delle merci al Regno Unito. Un rapp0orto pubblicato questo mese dal German Development Institute cita proprio la Cambogia al primo posto tra gli Stati in via di sviluppo che risentiranno maggiormente della Brexit. (segue) (Fim)