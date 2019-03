Cambogia: nuova stretta a espressione online nonostante minacce di ripercussioni dell’Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cambogia sta tentando di premunirsi in vista dell’eventuale privazione dell’accesso privilegiato ai mercati europei, valutato da Bruxelles come misura ritorsiva in risposta alla messa al bando dell’opposizione democratica in quel paese del Sud-est Asiatico. La Commissione europea ha annunciato il mese scorso la decisione di imporre tariffe al riso importato da quel paese e dal Myanmar per i prossimi tre anni. La misura non è formalmente legata al braccio di ferro sui diritti umani, ma l’esito di una indagine di “salvaguardia” intrapresa lo scorso marzo su richiesta del governo italiano, a fronte del brusco aumento delle importazioni di riso da quei due paesi. La tempistica dell’annuncio è comunque significativa: lunedì scorso, infatti, il premier Hun Sen aveva rivolto un avvertimento a Bruxelles, affermando che la revoca dell’accesso privilegiato alla merci cambogiane avrebbe portato alla “morte” dell’opposizione in Cambogia. La Commissione Ue ha assunto la decisione in merito alle tariffe sul riso autonomamente, a fronte dell’assenza di pareri da parte del comitato competente. (segue) (Fim)