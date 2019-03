Cambogia: nuova stretta a espressione online nonostante minacce di ripercussioni dell’Ue (6)

- La Cambogia e il Myanmar sono beneficiari del meccanismo “Everything but Arms” (Eba), che consente il libero accesso delle merci di quei paesi ai mercati del Vecchio continente. L’Ue, che ha concesso lo status Eba a Phnom Penh e Naypyidaw come forma di assistenza allo sviluppo, è impegnata dallo scorso novembre a discuterne la revoca, a fronte delle violazioni dei diritti umani in quei paesi: nel Myanmar il nodo della contesa sono le gravi violenze ai danni della minoranza musulmana rohingya; alla Cambogia, invece, Bruxelles contesta lo scioglimento per via giudiziaria del principale partito di opposizione democratica, il Partito di soccorso nazionale cambogiano (Cnrp), la cui assenza alle elezioni politiche dello scorso luglio ha reso la Cambogia un sistema a partito unico di fatto. (segue) (Fim)