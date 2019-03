Giappone: prezzi terreni in aumento per il quarto anno consecutivo, sostenuti dal turismo

- Le principali destinazioni turistiche del Giappone hanno trainato al rialzo i prezzi dei terreni nel paese per il quarto anno consecutivo. A gennaio l’indice ufficiale dei prezzi dei terreni giapponese è aumentato dell’1,2 per cento; i prezzi degli immobili per uso commerciale sono aumentati del 2,8 per cento, una accelerazione rispetto all’1,9 per cento dello scorso anno, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero del Territorio e dell’industria giapponese. Le tre principali aree metropolitane del paese hanno trainato il rialzo dei prezzi, registrando un aumento dei prezzi del 5,1 per cento su base annua: il più elevato dalla crisi finanziaria del 2008. Il valore nazionale complessivo degli immobili giapponesi è tornato al 40 per cento del picco raggiunto prima dello scoppio della bolla immobiliare del 1991. I prezzi dei terreni edificabili sono aumentati anche all’esterno delle principali aree metropolitane del paese, nonostante il processo di spopolamento che interessa diverse aree rurali del paese: per la prima volta dopo 27 anni, i prezzi degli immobili sono aumentati anche in quelle zone, grazie agli acquisti e alle sottoscrizioni di mutui alimentati dai bassi tassi d’interesse. (segue) (Git)