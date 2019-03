Giappone: prezzi terreni in aumento per il quarto anno consecutivo, sostenuti dal turismo (3)

- Il flusso di capitali, unito alla scarsità di forza lavoro e al conseguente aumento dei prezzi delle risorse, ha spinto al rialzo i prezzi, specie sul mercato immobiliare di Tokyo, e fatto scattare l’allarme per i responsabili delle politiche finanziarie e monetarie del paese. L’ultimo balzo dei prezzi degli immobili, infatti, risale alla bolla degli asset vissuta dal Giappone negli anni Ottanta, e culminata in uno scoppio improvviso e in decenni di stagnazione economica e deflazione. A preoccupare la Boj sono soprattutto i segnali di un aumento dei prestiti immobiliari in rapporto al prodotto interno lordo: alla fine del 2018, tale rapporto era del 14,18 per cento, più elevato della tendenza di lungo termine, compresa tra l’11,66 e il 14,04 per cento. (segue) (Git)