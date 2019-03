Giappone: prezzi terreni in aumento per il quarto anno consecutivo, sostenuti dal turismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli economisti sono divisi in merito alle prossime mosse della Banca del Giappone (Boj), tre anni dopo l’adozione della politica dei tassi d’interesse negativi. Con l’obiettivo dell’inflazione al 2 per cento ancora ampiamente fuori portata, gli analisti si interrogano se la Banca intenda intraprendere ulteriori misure di allentamento quantitativo, o piuttosto operare un pur lieve aumento dei tassi, guadagnando margini di intervento potenziale in vista di un eventuale peggioramento del quadro macroeconomico e finanziario globale. Sette economisti interpellati da “Nikkei” su un totale di 20 ritengono che la Boj introdurrà ulteriori misure di “easing” nei prossimi mesi, mentre nove ritengono che la Banca centrale supererà la politica dei tassi negativi, o indirizzerà quantomeno la guidance verso un aumento dei tassi a lungo termine. A dicembre il tasso di inflazione core del Giappone si è attestato allo 0,7 per cento, e la moderata spinta all’aumento dei prezzi registrata lo scorso anno pare scemare. (segue) (Git)