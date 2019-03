Giappone: prezzi terreni in aumento per il quarto anno consecutivo, sostenuti dal turismo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo della Banca centrale ha confermato l’indirizzo della politica monetaria e rivisto al ribasso le proiezioni relative all’andamento dell’inflazione nel prossimo biennio in occasione del primo incontro di quest’anno, lo scorso gennaio. La revisione delle proiezioni riguardanti l’andamento dei prezzi riflette il calo dei prezzi del petrolio e delle tariffe di telefonia mobile, oltre all'espansione dei programmi di istruzione gratuita nel paese. In particolare, la Boj ha rivisto la previsione relativa all'andamento dell'inflazione per quest'anno dall'1,4 all'1 per cento, mentre la previsione relativa al 2020 (1,5 per cento) una revisione più contenuta. (segue) (Git)