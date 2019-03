Giappone: prezzi terreni in aumento per il quarto anno consecutivo, sostenuti dal turismo (6)

- La Banca del Giappone ha mantenuto la propria politica monetaria invariata il 20 dicembre scorso, in un contesto di crescente incertezza riguardo l’andamento dell’economia globale e il conflitto commerciale tra Usa e Cina. Il consiglio direttivo ha votato 7-2 per il mantenimento del tasso di interesse chiave a breve termine a meno 0,1 per cento, e il rendimento obiettivo delle obbligazioni sovrane decennali attorno allo zero per cento. La Banca ha ribadito l’intenzione di consentire la fluttuazione dei rendimenti entro un certo margine. Il consiglio ha anche deciso di proseguire il programma di acquisto dei titoli obbligazionari emessi dallo Stato, aumentando il portafogli di 80mila miliardi di yen annui (710 miliardi di dollari), anche se nell’arco degli ultimi 12 mesi l’aumento effettivo è stato pari a circa 40mila miliardi di yen. La Boj ha infine ribadito l’impegno a mantenere tassi a lungo e breve termine ultrabassi per un periodo di tempo esteso, così da attutire gli effetti dell’aumento dell’iva in programma a ottobre del prossimo anno. (segue) (Git)