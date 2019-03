Usa-Cina: "Wsj", negoziati di alto livello la prossima settimana per chiudere accordo entro aprile (2)

- Il presidente Donald Trump ha dato una breve ma ottimistica valutazione dei negoziati con la Cina durante una conferenza stampa congiunta, martedì, con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. "Con la Cina sta andando molto bene", ha detto Trump. Ma le due parti hanno ancora questioni importanti da risolvere, tra cui le clausole per far rispettare l'accordo e il ritmo con cui Stati Uniti e Cina ritireranno le tariffe imposte nell'ultimo anno. Washington ha applicato tariffe per 250 miliardi di dollari di beni cinesi, coprendo circa la metà del valore delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti. Pechino ha risposto con tariffe per 110 miliardi di dollari beni statunitensi, circa il 90 per cento delle esportazioni statunitensi verso la Cina. (segue) (Was)