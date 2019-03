America Latina: domani a Buenos Aires vertice su Prosur dei presidenti di Argentina, Cile, Paraguay ed Uruguay (2)

- Le indiscrezioni filtrate alla stampa attorno alle discussioni sul Prosur parlano di una organizzazione che non deve generare spese agli Stati membri e che non abbia sedi né istituzioni dipendenti, come nel caso dell'Unasur. In questo si insiste nella denominazione di "meccanismo" di cooperazione o coordinamento, inteso come spazio o foro di discussione. Al vertice Prosur di Santiago hanno confermato la loro presenza il presidente colombiano Ivan Duque ed il brasiliano Jair Bolsonaro, mentre il presidente dell'Uruguay, Vazquez, che fino ad oggi ha manifestato un certo scetticismo circa questa iniziativa, ha già confermato che non sarà presente. Montevideo non esclude ad ogni modo aderire all'organismo e pretende assicurarsi che il nuovo foro non si trasformi in un "club ideologico" così come successo con l'Unasur. (segue) (Abu)