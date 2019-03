America Latina: domani a Buenos Aires vertice su Prosur dei presidenti di Argentina, Cile, Paraguay ed Uruguay (4)

- Le riunioni preparatorie in vista del vertice Prosur sono già in corso a Santiago da alcune settimane con la partecipazione di diversi paesi. "Hanno partecipato paesi di diverso segno politico, il Cile sta promuovendo uno spazio di integrazione senza ideologismi e senza esclusioni", aveva ribadito la settimana scorsa il ministro degli Esteri Ampuero, che ha sottolineato la presenza di delegazioni da Argentina, Brasile, Perù, Bolivia, Uruguay e Surinam. "Il Cile ha convocato tutti i paesi dell'America del sud senza fare distinzioni ideologiche, senza esclusioni, si tratta di recuperare uno spazio di integrazione effettiva nella regione", ha aggiunto quindi il ministro in riferimento al vertice dei capi di Stato sudamericani che si terrà il 22 marzo a Santiago del Cile. (segue) (Abu)