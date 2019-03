Canada: proposta di bilancio 2019 punta al ceto medio in vista delle elezioni federali

- La proposta di bilancio del governo liberale canadese per il 2019 prevede oltre 10 miliardi di dollari per la spesa, nel tentativo di attenuare le conseguenze della crisi politica scoppiata sulla scia del caso Snnc-Lavalin. La proposta del governo punta ad investimenti per aiutare in varie forme i canadesi a medio reddito. Secondo la proposta 4,6 miliardi di dollari in cinque anni saranno indirizzati alla formazione delle competenze per stare al passo con la forza lavoro in rapida evoluzione; 4,5 miliardi di dollari in cinque anni per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni indigene; 1,8 miliardi di dollari in quattro anni per migliorare l'integrazione del reddito garantito per gli anziani a basso reddito; 885 milioni di dollari in cinque anni per rendere le case più accessibili per chi acquista per la prima volta e infine 500 milioni all'anno, a partire dal 2022-23, per contribuire a coprire i costi dei farmaci per le malattie rare. (segue) (Res)