Usa: Trump incontrerà venerdì leader dei Caraibi a Mar-a-Lago, focus su Venezuela e Cina

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ospiterà venerdì i leader dei Caraibi nella sua tenuta Mar-a-Lago, in Florida, per discutere una serie di argomenti tra cui Cina e Venezuela. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in un comunicato stampa. "Il presidente Donald Trump accoglierà i leader del Commonwealth delle Bahamas, Repubblica Dominicana, Repubblica di Haiti, Giamaica e Santa Lucia venerdì 22 marzo 2019, per un incontro a Mar-a-Lago," Sanders ha detto martedì. "Il presidente non vede l'ora di lavorare con i paesi della regione per rafforzare la nostra cooperazione in materia di sicurezza e contrastare le pratiche economiche predatorie della Cina: il presidente userà questo incontro come un'opportunità per ringraziare questi paesi per il loro sostegno alla pace e alla democrazia in Venezuela", conclude il comunicato. (Was)