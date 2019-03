Energia: raffinatori Usa cercano di entrare nell'export dello shale oil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raffinatori statunitensi non stanno solo comprando il greggio per trasformarlo in benzina e diesel, ma sono in concorrenza con produttori e commercianti per esportarlo. Lo scrive “Bloomberg” che riferisce come Marathon Petroleum e Phillips 66 - due dei tre maggiori produttori di combustibili indipendenti degli Stati Uniti - stanno entrando nel mercato delle esportazioni d’olio di scisto, un petrolio non convenzionale prodotto dai frammenti di rocce di scisto bituminoso. Entrambi sono proprietari di condutture esistenti e altre nuove in fase di costruzione dal bacino del Permiano alla costa del Golfo. L'amministratore delegato della Marathon Petroleum, Gary Heminger, è andato a Singapore e in Corea del Sud due settimane fa alla ricerca di potenziali clienti per il greggio statunitense. (Was)