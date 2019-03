Usa: stampa, Casa Bianca nominerà Steve Dickson a capo dell'agenzia federale dell'aviazione (2)

- Intanto il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Elaine Chao, ha chiesto martedì di avviare un'istruttoria per verificare la certificazione rilasciata dalla Faa degli aerei 737 Max di Boeing, protagonisti di due disastri aerei in meno di cinque mesi. "La sicurezza è la priorità del dipartimento, e tutti noi siamo rattristati dalle morti causate dai recenti incidenti che coinvolgono due aerei Boeing 737-Max 8 in Indonesia ed Etiopia", ha scritto Chao in un memorandum all'ispettore generale per il dipartimento dei Trasporti, Calvin Scovel III, formalizzando la richiesta. (Was)