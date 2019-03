Usa-Cina: "Wsj", negoziati di alto livello la prossima settimana per chiudere accordo entro aprile

- Il rappresentante del commercio statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, torneranno in Cina la prossima settimana per ulteriori colloqui commerciali bilaterali. E' quanto riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump al quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, mentre entrambe le parti spingono per un accordo tra le due maggiori economie del mondo entro la fine di aprile. Il “Wsj” ha anche riferito che il capo negoziatore cinese, il vice premier Liu He, potrebbe tornare a Washington la settimana seguente per continuare i negoziati. “Avremo un buon risultato o avremo un brutto risultato, ma non sto impostando un intervallo di tempo specifico", ha detto Lighthizer. (segue) (Was)