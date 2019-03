Usa-Cina: "Wsj", negoziati di alto livello la prossima settimana per chiudere accordo entro aprile (3)

- Alla fine di febbraio i negoziatori statunitensi erano ottimisti sul fatto che un accordo potesse essere suggellato in un vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping presso la tenuta del presidente in Florida, a Mar-a-Lago, entro la fine di marzo. Ma il vertice fallito in Vietnam tra Stati Uniti e Corea del Nord ha alimentato una serie di preoccupazioni nei funzionari cinesi che alla fine hanno intaccato i negoziati commerciali con Washington. La decisione del capo della Casa Bianca di interrompere i colloqui e andare via da Hanoi ha suscitato incertezza e instillato il timore che Xi possa trovarsi in una situazione simile a quella del leader nordcoreano Kin Jong-un. (segue) (Was)