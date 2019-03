Usa-Cina: "Wsj", negoziati di alto livello la prossima settimana per chiudere accordo entro aprile (4)

- Per la stampa cinese però l’incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, per porre fine alla guerra commerciale tra i due paesi, potrebbe essere rinviato a giugno, in quanto le due parti potrebbero non essere in grado di concordare un accordo entro maggio. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post", che cita una fonte secondo cui la possibilità di un incontro tra i due leader ad aprile è limitata; una seconda fonte, invece, ha affermato che l’incontro potrebbe svolgersi a giugno. (Was)