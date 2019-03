Roma: incendio in campo nomadi, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato questa sera all'interno di un campo nomadi in via dei Monti Tiburtini a Roma nelle vicinanze della fermata della metro. Lo riferiscono i Vigili del fuoco al lavoro sul posto dalle 20.30 circa con cinque squadre per domare le fiamme. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite nel rogo. (Rer)