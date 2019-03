America Latina: domani a Buenos Aires vertice su Prosur dei presidenti di Argentina, Cile, Paraguay ed Uruguay (3)

- Esclusa definitivamente la presenza a Santiago dell'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò. "Nonostante ciò che è stato ventilato, Guaidò non verrà", ha dichiarato il ministro degli Esteri cileno Roberto Ampuero. Il ministro cileno non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli circa le ragioni di questa assenza sottolineando solo che "l'idea del Cile è quella di non escludere nessuno". "Riteniamo che per l'articolazione dell'integrazione sia necessaria la presenza di tutti e tutti i paesi che hanno assistito alle riunioni preparatorie, aldilà dell'appartenenza ed il colore politico di ciascun governo", ha aggiunto il ministro cileno. (segue) (Abu)