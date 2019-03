America Latina: domani a Buenos Aires vertice su Prosur dei presidenti di Argentina, Cile, Paraguay ed Uruguay (5)

- Nelle intenzioni di Pinera il summit sancirà la nascita di una nuova piattaforma di cooperazione politica regionale denominata "Foro per il progresso e lo sviluppo dell'America del Sud" (Prosur). L'idea di un nuovo organismo in sostituzione dell'Unasur ha iniziato a prendere forma nell'aprile del 2018 quando paesi come Argentina, Brasile, Colombia, Paraguay, Perù e Cile avevano annunciato la sospensione a tempo indeterminato della loro partecipazione al blocco creato inizialmente come Comunità sudamericana delle nazioni (Csn) nel 2004 a Cuzco, in occasione di un summit dei presidenti della regione. In questo senso fonti del governo cileno avevano fatto trapelare recentemente al quotidiano "La Tercera" che il ministero degli Esteri stava organizzando un summit a Santiago delle nazioni critiche dell'Unasur. (segue) (Abu)