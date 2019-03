America Latina: domani a Buenos Aires vertice su Prosur dei presidenti di Argentina, Cile, Paraguay ed Uruguay (6)

- Nel frattempo anche l'Ecuador ha ufficializzato il suo ritiro dall'Unasur. Lo ha affermato il presidente Lenin Moreno denunciando, in un discorso alla nazione, il fallimento del disegno di "integrazione" regionale dell'Unasur, ritenuta una "piattaforma politica" senza contenuti. "Abbiamo deciso di sospendere l'applicazione del Trattato costitutivo Unasur per l'Ecuador. Questo significa che smetteremo di partecipare a tutte le attività di questa organizzazione, non verseremo più un contributo al bilancio", ha detto Moreno. Il governo chiederà anche la restituzione del palazzo nei pressi della capitale Quito che ha funzionato da sede dell'organismo e annunciato che verrà rimossa la statua di Nestor Kirchner, ex presidente argentino e primo segretario generale dell'Unasur. (segue) (Abu)