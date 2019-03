Brasile-Usa: Bolsonaro "esploreremo tutto il potenziale tra i due paesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che tra il suo paese e gli Stati Uniti si apre un capitolo di relazioni, rivitalizzando un'antica partnership. "Sono il primo presidente non anti-americano in decenni e abbiamo intenzione di esplorare tutto il potenziale che può esserci tra Stati Uniti e Brasile", ha dichiarato il presidente brasiliano Bolsonaro nel corso della conferenza stampa presso il giardino delle rose della Casa Bianca, al termine del vertice bilaterale con il presidente statunitense Trump. In apertura di conferenza stampa Bolsonaro ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, invitandolo ufficialmente a visitare il Brasile dove "sarà bene ricevuto", aggiungendo di essere sempre stato "un ammiratore degli Stati Uniti, un'ammirazione aumentata con la sua elezione alla Casa Bianca". (segue) (Brb)