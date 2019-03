Brasile-Usa: Bolsonaro "esploreremo tutto il potenziale tra i due paesi" (3)

- Bolsonaro ha rivendicato di aver concesso l'esenzione del visto per i cittadini degli Stati Uniti sia per turismo che per affari, e di aver firmato l'accordo di salvaguardia per la cooperazione militare sulla base di Alcantara", aggiungendo che molto altro verrà fatto. "Siamo pronti a lanciare un forum industriale e uno sull'energia". Anche la scienza e la tecnologia avranno grande spazio in un forum dedicato all'innovazione tra Brasile e Stati Uniti. "I settori privati di entrambi i paesi saranno protagonisti di questa nuova fase di rapporti", ha sottolineato. Quanto al livello governativo, il presidente ha affermato "Andiamo avanti per bilanciare i nostri conti pubblici e aprire la nostra economia. L'aiuto degli Usa per l'ingresso del Brasile nell'Ocse è un riconoscimento per l'unione dei nostri popoli". Il presidente Bolsonaro ha anche manifestato l'intenzione di istituire un forum bilaterale di sicurezza per la cooperazione e la lotta al crimine organizzato. (segue) (Brb)