Energia: Usa, Oregon vota divieto di fracking per 10 anni

- La Camera di Stato dell'Oregon ha approvato il divieto per 10 anni di svolgere nello stato pratiche di fratturazione idraulica (detta fracking) per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce di scisto (shale gas). L'Assemblea statale ha votato 42-12 a favore della messa al bando della pratica, in cui il liquido pressurizzato viene iniettato in formazioni rocciose profonde per consentire la fuoriuscita di petrolio e gas naturale. Non ci sono operazioni di fracking in corso in Oregon, ma la Willamette Valley è stato considerato un potenziale sito di fratturazione del metano, riferisce il quotidiano “The Hill”. Il voto rende l'Oregon il quarto stato a vietare la pratica dopo New York, Vermont e Maryland. Anche la Florida e il Nuovo Messico stanno prendendo in considerazione divieti o restrizioni. I favorevoli al divieto sostengono che la pratica inquini le falde acquifere e contribuisca a causare terremoti. Il disegno di legge passa ora al Senato di Stato, anche questo a maggioranza democratica. (Was)