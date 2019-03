America Latina: esercito Usa, con crisi in Venezuela cresce minaccia ribelli in Colombia

- Con l'aggravarsi della crisi del Venezuela sta crescendo contestualmente anche la minaccia dei ribelli della Colombia. E' questo il timore delle forze armate statunitensi che si stanno concentrando su un possibile effetto della crisi, ovvero il rafforzamento dei ribelli colombiani su entrambi i lati del confine con il Venezuela. L'ammiraglio statunitense Craig Faller, a capo del comando meridionale delle forze armate degli Stati Uniti (SouthCom), ha detto che gli Stati Uniti stanno prestando attenzione ai ribelli colombiani e aumentato la condivisione di informazioni dell'intelligence con i funzionari colombiani. I funzionari degli Stati Uniti vedono una crescente minaccia sia dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln), il gruppo armato al momento più potente in Colombia, che dalle Forze armate rivoluzionarie colombiane (Farc), che rifiutano di aderire all'accordo di pace del 2016 per porre fine a cinque decenni di guerra civile. (segue) (Was)