America Latina: esercito Usa, con crisi in Venezuela cresce minaccia ribelli in Colombia (2)

- Gli Stati Uniti ritengono che i ribelli stiano sfruttando la crisi del Venezuela per espandersi in quel paese, insieme alle attività illegali tra cui il traffico di droga. "Il lavoro principale con i nostri partner colombiani è quello di condividere le informazioni dell'intelligence. Quello che sappiamo, condividiamo", ha detto Faller. Alla domanda se lo scambio di informazioni tra le intelligence dei due paesi sui ribelli sia aumentata da quando la crisi del Venezuela si è aggravata, Faller ha risposto: "Assolutamente". (Was)