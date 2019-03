Roma: a Centocelle fiaccolata associazione islamica per vittime Nuova Zelanda, 'no ad ogni terrorismo'

- Fiaccolata solidale al popolo neozelandese promossa dall'associazione culturale islamica in Italia Moschea Alhuda di Centocelle a piazza dei Mirti a Roma. Circa cento le persone che hanno preso alla 'celebrazione' e che con candele accese hanno pregato per le vittime dell'attentato alle due moschee della città di Christchurch. "No ad ogni Terrorismo. No all'Islamofobia", è il messaggio lanciato dai partecipanti. Tra i presenti il l'esponente del Partito democratico Matteo Orfini. (Rer)