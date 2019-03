Usa: segretario Trasporti Chao avvia istruttoria su approvazione Boeing 737 Max (2)

- Il segretario ha scritto di volere revisionare l'approvazione della Faa "per informare sul processo decisionale del dipartimento, aiutare la comprensione del pubblico e la Faa a garantire che le sue procedure di sicurezza siano implementate in modo efficace". Boeing, principale costruttore statunitense di aeromobili, è sotto crescente pressione in seguito allo schianto del volo 302 dell’Ethiopian Airlines del 10 marzo, che si è schiantato sul suolo poco dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Gli investigatori che hanno estratto i dati dalle scatole nere dell’aereo hanno affermato di aver rilevato “chiare somiglianze” tra il volo dell’Ethiopian e un incidente in Indonesia in ottobre che ha ucciso tutti i 189 a bordo. (Was)