Roma: a caserma Salvo d'Acquisto 'Musical...mente', serata musica e solidarietà promossa da associazione per salute mentale Itaca

- "Grande partecipazione a Musical...Mente, l'elegante e divertente serata di musica, enogastronomia e solidarietà promossa stasera nella Capitale dall'associazione per la salute mentale Progetto Itaca Roma, presso la cornice della Caserma Salvo d'Acquisto, concessa dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri. Raggiunto l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del disagio psichico, diffondendo il messaggio di speranza che riprendersi la vita è possibile e cambiando la cultura ancora dominante di pregiudizio intorno alla malattia mentale. Il ricavato è andato in favore dell'Associazione, che offre programmi gratuiti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione, finanziati esclusivamente attraverso donazioni, rivolti a persone con disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie". Così una nota dell'associazione Itaca Roma. "La serata si è aperta con il Maestro Vasco Barbieri, il quale si è esibito al pianoforte intuitivo, progetto di musicoterapia usato come mezzo di riscatto e inclusione del diverso dopo un trauma cranico infantile, e ha eseguito alcuni brani dal suo album 'The turtle', accompagnato dai musicisti Fernando Alba e Luciano Zanoni. A seguire la rinomata Red Pellini Gang con il suo Jazz e il Presidente di Progetto Itaca Roma, Antonio Concina, che si è esibito al pianoforte. Per concludere, il prelibato buffet per gourmand servito da California Catering e la degustazione dei vini delle premiate Cantine dei Feudi di San Gregorio. Presenti in sala anche alcuni Soci/Utenti seguiti da Progetto Itaca Roma, che si sono occupati del servizio d'ordine", conclude. (Rer)