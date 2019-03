Brasile-Usa: Bolsonaro "esploreremo tutto il potenziale tra i due paesi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un clima molto disteso e amichevole, Bolsonaro ha sottolineato che "gli Stati Uniti e il Brasile sono uniti nella fede in Dio, contro l'ideologia del genere, il politicamente corretto e le fake news. Gli Stati Uniti hanno iniziato a cambiare nel 2017 e il Brasile ha iniziato a cambiare nel 2019. Insieme vogliamo una grande America e un grande Brasile", e per questo "Abbiamo suggellato una promettente alleanza tra le due più grandi democrazie delle Americhe". (segue) (Brb)