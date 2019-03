Usa: stampa, Casa Bianca nominerà Steve Dickson a capo dell'agenzia federale dell'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca annuncerà la nomina di Steve Dickson, ex funzionario di Delta Air Lines, come capo permanente della Federal Aviation Administration (Faa), il regolatore dell'aviazione civile Usa. Lo riferisce la stampa statunitense che cita fonti a conoscenza della decisione. Il presidente Donald Trump nominerà l'ex pilota della compagnia aerea statunitense come amministratore della Faa, proprio nel momento in cui l'agenzia attraversa una grande crisi in seguito agli incidenti mortali di due aerei passeggeri Boeing 737 MAX avvenuti in Indonesia ed Etiopia. Dickson sostituirà Dan Elwell, che ha occupato provvisoriamente l'incarico più alto dentro l'agenzia per oltre un anno. Elwell, un esperto di aviazione di lunga data, è considerato molto vicino al segretario dei Trasporti Elaine Chao e non si esclude possa rimanere alla Faa come vice amministratore. (segue) (Was)