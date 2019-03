Decretone: Fd'I abbandona commissione Lavoro

- In una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro, Walter Rizzetto, Maria Teresa Bellucci, Ella Bucalo e Marcello Gemmato, dichiarano in una nota: "Fratelli d'Italia ha deciso di abbandonare i lavori della commissione Lavoro per un motivo molto semplice: alla nostra richiesta di spiegazione degli emendamenti proposti al testo rimandato in commissione dai relatori e dai sottosegretari, non ci è stata data alcuna spiegazione. Per questo - proseguono - con pieno senso di responsabilità nei confronti del mandato che abbiamo, considerato che non c'è stata fornita alcuna spiegazione circa gli aspetti anche molto importanti rispetto al decreto stesso, come la copertura finanziaria, siamo andati via e li abbiamo lasciati continuare i lavori da soli".(Com)