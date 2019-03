Roma: Zotta (M5s), più controlli su nidi abusivi e informare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo affrontato nella Commissione Scuola di oggi il tema relativo alla presenza di nidi abusivi all'interno del territorio di Roma Capitale riprendendo un percorso già avviato sin dal 2017. In particolare, ci si è soffermati sui nidi famiglia o Tagesmutter, sempre più diffusi, dove l'attività deve svolgersi senza fini di lucro e per non più di cinque bambini". Lo dichiara in una nota stampa Teresa Maria Zotta, presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale. "All'incontro di oggi - spiega Zotta - erano presenti l'assessorato e il dipartimento Politiche educative, il comando della Polizia di Roma Capitale e alcuni Municipi. Dal confronto tra i presenti è emersa la necessità di effettuare controlli più frequenti e che, in caso di presentazione della Scia, i Municipi rispondano affinché non viga il criterio del silenzio/assenso. È necessario fornire adeguata informazione agli utenti e che ogni municipio pubblichi sul sito istituzionale l'elenco dei nidi autorizzati. Tanto si rende indispensabile a tutela dei piccoli utenti e delle famiglie, in mancanza - conclude - di una normativa regionale che ne disciplini il funzionamento". (Com)