Immigrazione: Fratoianni (Leu) su Nave Mare Jonio, Salvini buffone pericoloso

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, replica in una nota a Salvini: "Il ministro dell'Interno è in pieno delirio comunicativo. Pensa che il mondo giri intorno a lui. Al punto di immaginare che 49 persone siano salite su un gommone rischiando la propria vita dopo aver consultato il calendario del senato italiano, giusto per fargli un dispettuccio. Non contento - prosegue il leader di Si - Salvini chiede di arrestare persone che si prodigano per salvare le vite di persone in carne ed ossa che le sue politiche vorrebbero condannare all'inferno dei lager libici. Siamo di fronte - conclude Fratoianni - ad un buffone pericoloso". (Com)