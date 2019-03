Libano: inaugurata a Shama prima chiesa di rito latino nel sud del paese (2)

- La santa messa, officiata per l'occasione dall'ordinario militare, è stata concelebrata dal nunzio apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, dall'arcivescovo metropolita greco-melchita cattolico monsignor Michael Abrass, dal reverendo padre abate Nematallah Hachem, superiore Generale dell'Ordine libanese Maronita, dal rappresentante dell'arcivescovo ortodosso di Sidone e Tiro, Nicolas Bassil, dai cappellani militari di Sector West, da sacerdoti libanesi e, da un gruppo di sacerdoti italiani giunti con l'Opera romana pellegrinaggi (Orp). Il rito della dedicazione con l'unzione dell'altare e delle pareti della Chiesa è stato preceduto dalla deposizione delle reliquie dei Santi Charbel, Rafqa, Nimatullah e Beato Stefano dell'Ordine libanese Maronita, nel nuovo altare. (segue) (Com)