Libano: inaugurata a Shama prima chiesa di rito latino nel sud del paese (4)

- Con l'occasione, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, ha inviato, per la solenne dedicazione, il seguente messaggio augurale: "Nella giornata in cui si celebra la consacrazione della Chiesa latina intitolata a Maria Decor Carmeli e San Giovanni XXIII Papa intendo esprimere, a nome dell'Esercito italiano e mio personale, i più sinceri e vivi sentimenti di partecipazione e gioia. Estendo con immenso piacere il saluto all'eccellentissimo nunzio apostolico monsignor Joseph Spiteri e all'intera nunziatura, a monsignor Santo Marcianò, al comandante della missione Unifil e al xomandante del Sector-West, a tutti i rappresentanti e delegati religiosi, civili e militari nazionali e internazionali nonché agli uomini e alle donne delle Forze armate che, quotidianamente, operano con costante generosità e impegno”. Farina ha aggiunto: “Oggi, siamo testimoni di un evento lieto e significativo, laddove il messaggio che si innalza è destinato a superare i confini di questi luoghi, dimostrando come solo la fratellanza tra le nazioni e i loro popoli consenta di affrontare e vincere le impegnative sfide dei tempi moderni e così aprire la strada a un futuro di cooperazione e pace con il contingente Unifil, nel cui ambito è forte e sentita la partecipazione internazionale e il contributo del personale italiano. Così come forte è, in questo percorso, il messaggio di San Giovanni Papa XXIII, nostro patrono, per la serena pace degli animi e la concordia fraterna tra i popoli." (segue) (Com)