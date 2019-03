Libano: inaugurata a Shama prima chiesa di rito latino nel sud del paese (6)

- Durante la sua visita pastorale monsignor Marcianò ha incontrato i caschi blu italiani della Joint Task Force Lebanon (Jtf -l)– Sector West (Sw), del comando di Unifil e della Task Force Italair, nonchè il personale della Mibil (Missione militare bilaterale italiana in Libano), recandosi personalmente nelle diverse sedi. Nei vari incontri, Marcianò ha sottolineato l'importanza del luogo di culto quale riferimento per la preghiera e la meditazione all'interno di una specifica realtà, quale quella degli uomini e delle donne di Unifil a servizio quotidiano della pace, ringraziando i peacekeepers per il lavoro svolto, nell'ottica dell'attenzione alla formazione ed al sostegno integrale sia della persona, come uomo e figlio di Dio, sia dell'operatore di pace. (segue) (Com)