Libano: inaugurata a Shama prima chiesa di rito latino nel sud del paese (7)

- L'intitolazione della Chiesa a "Maria Decor Carmeli e San Giovanni XXIII Papa", è in ragione della vicinanza geografica al Monte Carmelo, in Terra Santa, luogo delle apparizioni e rivelazioni della Vergine ed in onore del patrono dell'Esercito italiano, San Giovanni XXIII Papa, già in servizio durante la Grande guerra come soldato, sergente di sanità e cappellano militare nonché, da cardinale, come legato pontificio di papa Pio XII nel paese dei Cedri. La nuova Cappella rappresenta, oggi, l'unica Chiesa di rito latino, con la presenza stabile di un sacerdote cappellano militare, attualmente don Claudio Mancusi, del Libano del sud. (Com)