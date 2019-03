Parco Centocelle: Pac libero, grande delusione per un vuoto amministrativo totale

- "Grande delusione per un vuoto amministrativo totale". Lo scrive sulla propria pagina facebook Pac libero, il Comitato per il parco archeologico di Centocelle, in merito alla seduta straordinaria del consiglio comunale di oggi. "La sindaca - si legge sul post pubblicato - esordisce con un più volte sentito: 'siamo stati i primi a...', mettendo in prima fila l'impegno contro gli autodemolitori. Ed è un intervento tutto contro, che non tiene conto del mantenimento del ciclo dei rifiuti o della tutela dei posti di lavoro. Nonché contro la Regione, colpevole di essersi intromessa tanto da meritarsi un ricorso alla Corte costituzionale. Eppure - sottolinea il comitato - a leggere l'articolo 21 comma 15 della Legge di stabilità regionale si parla di possibilità di rinnovo della concessione 'per gli impianti la cui localizzazione è conforme", è invece il Tar che entra nel merito, scrivendo che' dato il carattere provvisorio dell'autorizzazione in vista della delocalizzazione degli impianti non sono ex se ostativi i vincoli attinenti alla localizzazione dell'impianto'. Ma soprattutto - spiega ancora Pac libero - concede al Comune 20 giorni per 'dettare le specifiche prescrizioni necessarie a rendere l'impianto conforme a legge'. Gli strumenti per eliminare le mele marce quindi ci sono tutti, ci si occupi della delocalizzazione nell'interesse di tutte le parti in causa, a tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro". La sindaca, si legge ancora: "parla poi della contaminazione del parco, dicendo che il Cnr ha ricevuto or ora un incarico per analizzare i suoli...ma dimentica dei 39.000 euro più Iva commissionati da più di un anno al Dipartimento di ingegneria ambientale della Sapienza per il piano di caratterizzazione e bonifica, lavoro di cui non si ha notizia. Niente sul fatto che la sua ordinanza di modifica è disattesa da più di 2 anni o sul fatto che le analisi del Cnr sono dovute per legge e partite solo in seguito ad analisi preliminari fatte dai cittadini a proprie spese. A tutte le altre richieste fatte da cittadini non arrivano risposte: Ci sono ancora i fondi stanziati per il parco? - chiede il Comitato - Complessivamente circa 6.000.000 di euro, come e quando saranno spesi? Quando e come sarà aperto il secondo ingresso attualmente disponibile su viale Togliatti? "Neanche un accenno a ritardi o mancanze, ma le solite imputazioni a chi c'era prima o alla Regione che li ostacola. Sono due anni - precisa il Comitato - che dopo le promesse aspettiamo fatti senza risultati, abbiamo insistito per questo appuntamento perché speravamo in una qualche spiegazione e un cronoprogramma più consistente. Siamo rimasti delusi", conclude il post. (Rer)