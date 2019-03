Giustizia: Anzaldi (Pd), doppia morale M5s evita processo a Salvini ma attacca Zingaretti

- Il deputato del Pd, Michele Anzaldi, scrive su Facebook: "Il Movimento 5 stelle che salva Salvini dal processo dovrebbe avere la dignità di non fiatare più su questioni di giustizia. Decine di dichiarazioni di esponenti M5s contro il neosegretario Pd, Zingaretti, per un'indagine fondata su dichiarazioni al momento senza alcun riscontro sono l'ennesimo episodio di doppia morale del partito di Di Maio: garantisti con i loro parlamentari e i loro alleati, tanto da negare il processo al ministro dell'Interno, ma giustizialisti con gli avversari politici". (Com)