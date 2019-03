Venezuela: segnalato nuovo blackout in alcune zone del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo guasto elettrico ha colpito questo pomeriggio diverse zone del Venezuela, tra cui alcuni municipi della capitale Caracas. Lo riportano i media locali rilanciando le molte segnalazioni provenienti da più punti nel paese. Contradditorie sono al momento le notizie sulla portata e del nuovo disservizio, sulle cui cause non sono state ancora avanzate ipotesi. La notizia si registra quando ancora non si sono spente le polemiche sul precedente blackout, iniziato il 7 marzo. Un evento che seguiva l'avaria riscontrata nella centrale idroelettrica di El Gurì, nodo dal quale dipende quasi il 70 per cento della fornitura energetica del paese. Le opposizioni hanno accusato il governo di incapacità nella manutenzione e gestione del servizio, il governo ha parlato di azioni mirate delle opposizioni, con la regia esterna, per sovvertire il paese. (segue) (Brb)