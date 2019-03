Venezuela: segnalato nuovo blackout in alcune zone del paese (3)

- Guaidò ha definito le ricostruzioni ufficiali come frutto di "irresponsabilità" segnalando che tutti i tecnici coincidono nel ricordare che il sistema di trasmissione dell'elettricità è "analogico" e per questo non soggetto ad attacchi cibernetici. Fonti della compagnia elettrica Corpoelec, ha proseguito l'oppositore, attribuiscono invece le cause dell'emergenza a un incendio scoppiato a ridosso delle tre linee elettriche da 765 chilovolt tra la centrale e due sottostazioni. A fuoco sarebbe andata la vegetazione che insiste sulle linee, orfana di manutenzione e potatura da almeno un anno, segnalano i tecnici. Guaidò ha quindi parlato di una scarsa efficienza del sistema, denunciando i tempi lenti di risposta all'emergenza, la non operatività di molte centrali e l'eccessiva dipendenza del sistema da una fonte unica di energia. (segue) (Brb)