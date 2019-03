Ue: Tusk, ringrazio Kiska per collaborazione

- Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha ringraziato il presidente slovacco Andrej Kiska per la collaborazione degli ultimi cinque anni. Lo ha scritto Tusk sul suo profilo Twitter ufficiale. Tusk ha sottolineato in modo positivo l’incontro “l’amico e collega presidente Andrej Kiska”. “L'ho ringraziato per la nostra collaborazione negli ultimi cinque anni. Gli auguro felicità e successo nei suoi prossimi sforzi", ha scritto Tusk. (Beb)