Berlusconi: operato per ernia inguinale, intervento riuscito, due giorni convalescenza

- Piccolo intervento chirurgico oggi all'ospedale San Raffaele per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto a una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza. (Rin)