Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza nazionale sul trasporto aereo, prima conferenza tematica della conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio. Sono previsti i saluti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e del Vice Presidente del Consiglio e Ministrodell’Interno, Matteo Salvini. Introdurrà i lavori il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L’apertura dei lavori sarà a cura del Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri. Modera i lavori Laura Chimenti, giornalista del Tg1.Villa Miani, via Cadlolo 121 (ore 9:30)- Antonella Polimeni, preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza e Carlo Salvatori, presidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, firmeranno un Protocollo d’intesa per promuovere, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e nel contesto di progetti specifici, la reciproca collaborazione per lo sviluppo di attività di ricerca e formazione per la cura dei bambini affetti da gravi malformazioni del volto.Università La Sapienza, palazzo del Rettorato - piazzale Aldo Moro, 5 (ore 10)- Premiazione degli allievi del Centro di Formazione Professionale di Marino Alberghiero per la partecipazione ai campionati regionali e nazionali di Cucina. Partecipa la consigliera delegata di Città metropoltiana di Roma, Teresa Zotta.via Ferentum snc (incrocio via dei Laghi)(ore 11)- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sottoscriveranno un protocollo d'intesa per accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell'importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (ore 11:30) (segue) (Rer)